VIDEO: मथुरा में जन्माष्टमी से पहले एक्शन में नगर निगम, 113 अवैध होर्डिंग्स-बैनर हटाए

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मथुरा में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महापर्व के मद्देनजर शहर की स्वच्छता और सुंदरता बनाए रखने के लिए मथुरा-वृंदावन नगर निगम ने अवैध प्रचार सामग्री के खिलाफ सघन अभियान चलाया। नगर निगम की टीम ने कार्रवाई करते हुए कुल 113 अवैध होर्डिंग्स, पोस्टर और बैनर हटाए। अभियान के दौरान मथुरा क्षेत्र में कृष्णा नगर चौराहा से गोवर्धन चौराहा और गोवर्धन रोड होते हुए सतोहा तक कार्रवाई कर 49 अवैध होर्डिंग्स हटाए गए। वहीं, वृंदावन क्षेत्र में अटल्ला चुंगी से नगर निगम चौराहा, चामुंडा देवी मंदिर मार्ग और परिक्रमा मार्ग से 64 पोस्टर-बैनर जब्त किए गए। नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति विज्ञापन लगाने वाले संस्थानों और प्रतिष्ठानों से भारी जुर्माना वसूला जाएगा। नगर निगम ने व्यापारियों और आम जनता से शहर के सौंदर्यीकरण में सहयोग की अपील की है।

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