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VIDEO: जन्माष्टमी पर कन्हैया मित्तल के भजनों पर झूमेगी कान्हा की नगरी
मथुरा में भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव पर कान्हा की नगरी भक्ति, संगीत और संस्कृति के रंग में सराबोर नजर आएगी। इस दौरान उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा 2 से 4 सितंबर के मध्य पांचजन्य प्रेक्षागृह में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल समेत कई प्रख्यात कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी लक्ष्मी एन ने बताया कि 2 से 4 सितंबर तक चलने वाला यह तीन दिसीय आयोजन मथुरा आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। शहर में 5 बड़े और 21 छोटे मंच बनाए जाएंगे, जहां ब्रज के स्थानीय कलाकार अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। दो सितंबर को कार्यक्रम के पहले दिन गीता शोध संस्थान एवं रासलीला अकादमी की ओर से शंख वादन, भजन-कीर्तन और लोकगायन के साथ मुदरिया प्रेम एवं नंदोत्सव की प्रस्तुति दी जाएगी। तीन सितंबर को विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम व भजन गायन का आयोजन होगा। चार सितंबर को मोहित शिवानी अपनी प्रस्तुति देंगे। वहीं शाम 7 से 9 बजे तक प्रसिद्ध गायक कन्हैया मित्तल की भजन संध्या आयोजित होगी।
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