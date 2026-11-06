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VIDEO: बाजारों में बरसने लगी लक्ष्मी की चमक, रंग-बिरंगे दीयों और मूर्तियों से सजे बाजार
मथुरा में दिवाली को लेकर बाजारों में खरीदारी तेज हो गई है। घरों को सजाने और पूजन की तैयारियों के लिए लोग बाजारों का रुख कर रहे हैं। लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों, मिट्टी के दीपक और सजावटी सामान की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी है। इससे दुकानदारों में भी उत्साह है।
शहर के होलीगेट, चौक बाजार, छत्ता बाजार, विश्राम बाजार और कृष्णानगर में दीपावली की रौनक दिखाई देने लगी है। बाजारों में लक्ष्मी-गणेश की आकर्षक मूर्तियां ग्राहकों को लुभा रही हैं। दुकानदारों के अनुसार, मूर्तियां 100 से 1000 रुपये तक की कीमत में उपलब्ध हैं। ग्राहक अपनी पसंद और बजट के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं।
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