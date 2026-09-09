{"_id":"6aa190e891b605bfcc05ec22","slug":"video-land-belonging-to-bjp-councilor-was-surveyed-team-will-submit-report-to-sdm-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: भाजपा सभासद की जमीन की पैमाइश की, एसडीएम को रिपोर्ट साैंपेगी टीम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मथुरा के कोसीकलां में ईदगाह के समीप भाजपा सभासद टिंकुर अग्रवाल की पैतृक भूमि पर भूमाफिया द्वारा कब्जा किए जाने की शिकायत के बाद तहसील टीम ने मौके पर पहुंचकर भूमि की पैमाइश की। टीम अपनी रिपोर्ट एसडीएम को सौपेंगी। टिंकुर अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर भूमाफिया पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया था। इस संबंध में कई बार अधिकारियों को शिकायती प्रार्थना पत्र देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने सीएम को भेेजे पत्र में जांच कराकर भूमि को कब्जा मुक्त कराने व दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। एसडीएम अखिलेश कुमार ने तहसील की टीम बनाकर भूमि की पैमाइश कराने के निर्देश दिए। टीम में राजस्व निरीक्षक जगवीर सिंह व हरिश्चंद, लेखपाल प्रियांशु, योगेन्द्र सिंह, पंकज परिहार व सतेंद्र सिंह को शामिल किया गया। टीम नायब तहसीलदार अनमोल गर्ग के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और भूमि की पैमाइश की। इस दौरान लोगों की भीड़ जमा हो गई। गर्ग ने बताया कि रिपोर्ट एसडीएम को सौंपी जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

... और पढ़ें