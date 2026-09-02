VIDEO: मथुरा में जोरदार बारिश, धुल गए जन्माष्टमी के इंतजाम... कुछ ही देर में सड़कों का हुआ ये हाल

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मथुरा में बुधवार को हुई तेज बारिश ने शहर की जलनिकासी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। कुछ ही देर की बारिश के बाद शहर के कई प्रमुख मार्गों और बाजारों में जलभराव हो गया। जन्माष्टमी के लिए की गई व्यवस्थाएं भी बारिश में धुल गईं। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को लेकर शहर में प्रशासन और नगर निगम की ओर से विशेष व्यवस्थाएं की गईं। सड़कों की सफाई, जलनिकासी और श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए इंतजाम किए गए। शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया, लेकिन बारिश ने इन व्यवस्थाओं को धुल दिया। कई जगह बैरिकेडिंग और अन्य व्यवस्थाओं के आसपास पानी भर गया। हालांकि नगर निगम की टीम व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में जुट गई।

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