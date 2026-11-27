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उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी शुक्रवार को मथुरा के गोवर्धन स्थित गंगा धाम पहुंचे। वह जतीपुरा स्थित गिरिराज महाराज के मुखारबिंद मंदिर पर दर्शन करेंगे। इस दौरान वह गिरिराज महाराज की परिक्रमा भी करेंगे। अनंत अंबानी दो दिवसीय दाैरे पर मथुरा पहुंचे हैं। वह शुक्रवार को गिरिराज महाराज के दर्शन करेंगे। इसके बाद मथुरा में ही रात्रि विश्राम करेंगे। शनिवार को सुबह वृंदावन में बांकेबिहारी मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे। यहां ठाकुरजी के दर्शन करने के साथ मंदिर में पूजा-अर्चना भी करेंगे। इस दाैरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं।

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