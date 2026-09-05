{"_id":"6a9b7e4f4ffd6023e108ae9d","slug":"video-drones-bring-lord-krishnas-divine-leelas-to-life-in-mathura-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: आसमान में बन गईं कान्हा की तस्वीर, मनोहरी दृश्य देख मंत्रमुग्ध हुए श्रद्धालु","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मभूमि में जन्माष्टमी पर उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की ओर से पहली बार भव्य ड्रोन शो का आयोजन किया गया। बारिश के कारण हुई देरी के बाद रात 11:30 बजे किशोरी रमण कॉलेज के ऊपर 500 ड्रोन ने एक साथ उड़ान भरी, तो दर्शक रोमांचित हो उठे। बॉटलैब डायनामिक्स द्वारा संचालित इस शो में आसमान में कन्हैया की बाल लीलाओं की 12 से अधिक मनोहारी आकृतियां साकार हुईं। शो की शुरुआत मोर पंख से हुई, जिसके बाद यमुना पार करते वासुदेव, यशोदा की गोद में कन्हैया, माखन चोरी, गाय को दुलारते कृष्ण, सुदर्शन चक्र और बांसुरी बजाते मुरारी के आकृतियों ने श्रद्धालुओं को अभिभूत कर दिया। सफल आयोजन के बाद उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजाकांत मिश्र ने ड्रोन का संचालन करने वाली विशेषज्ञ टीम को सम्मानित किया।

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