{"_id":"6adcf04d26e8a23a7602a085","slug":"video-diwali-adorned-with-skill-650-female-students-receive-certificates-handmade-products-draw-attention-at-the-udaan-exhibition-2026-10-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: हुनर से सजाई दिवाली, 650 छात्राओं को मिले प्रमाणपत्र","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: हुनर से सजाई दिवाली, 650 छात्राओं को मिले प्रमाणपत्र
दीपावली के बाजार में सजावटी सामान के साथ हुनर और उद्यमिता की चमक भी देखने को मिली। भूतेश्वर रोड स्थित एसडीटीटी वोकेशनल इंस्टीट्यूट में शनिवार को आयोजित ‘उड़ान एग्जिबिशन-खुशियों की दिवाली’ में युवा उद्यमियों ने अपने उत्पादों के जरिए स्वरोजगार की संभावनाएं पेश कीं। प्रदर्शनी में हस्तनिर्मित मोमबत्तियां, रंगोली, सजावटी सामान, उपहार सामग्री और रेजिन आर्ट आकर्षण का केंद्र रहे। वहीं, छह दिवसीय नवरात्रि प्रशिक्षण शिविर पूरा करने वाली करीब 650 छात्राओं को प्रमाणपत्र देकर प्रोत्साहित किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष ममता भारद्वाज, एडवोकेट प्रतिभा शर्मा, चौमुहां नगर पालिका अध्यक्ष सुषमा सिंह सिसौदिया, चीनू जैन और निधि शर्मा ने किया। अतिथियों ने स्टॉलों का अवलोकन कर प्रतिभागियों के प्रयासों की सराहना की। प्रदर्शनी में सुहानी, सिया अग्रवाल, शिवानी अग्रवाल, तन्वी बंसल, हर्ष अग्रवाल, अर्चि चौधरी, चारु गोयल, लावण्या गोयल, भावना चरण और इशिका गोयल सहित युवा उद्यमियों ने अपने ब्रांड के उत्पाद प्रदर्शित किए। इनके माध्यम से स्थानीय प्रतिभाओं की रचनात्मकता और कारोबार की संभावनाएं सामने आईं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।