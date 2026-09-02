VIDEO: वृंदावन में जोरदार बारिश...बांकेबिहारी मार्ग हुआ जलमग्न, घुटनों तक पहुंचा गंदा पानी

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वृंदावन में हुई एक घंटे की बरसात ने जहां एक ओर लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दिलाई, वहीं दूसरी ओर नगर की सफाई व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। बारिश के कारण श्री बांके बिहारी मंदिर के मुख्य मार्ग पर भारी जलभराव हो गया, जिससे स्थानीय निवासियों और दूर-दराज से आए श्रद्धालुओं को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

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