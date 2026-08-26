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VIDEO: अड़ींग में दो पक्षों में मारपीट, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

Dhirendra Singh

Updated Wed, 26 Aug 2026 02:07 PM IST Updated Wed, 26 Aug 2026 02:07 PM IST







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मथुरा। थाना गोवर्धन क्षेत्र के गांव अड़ींग में बीती रात दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जो देखते-देखते उग्र रूप लेते हुए जमकर मारपीट में बदल गई। घटना का वीडियो किसी ने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ... और पढ़ें

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