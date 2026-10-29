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VIDEO: भार्गव सभा ने मनाया सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य दिवस।
मथुरा। मथुरा भार्गव सभा की ओर से सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य (हेमू) दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में समाज के कई दर्जन लोगों ने भाग लिया। वक्ताओं ने सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के जीवन, वीरता और व्यक्तित्व पर विचार रखे।
कार्यक्रम में प्रश्नोत्तरी, चित्रकला और ईश वंदना लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। भजन, उद्बोधन और आशीर्वचन भी हुए। सभा ने कार्यक्रम के संचालन, व्यवस्थाओं, फोटोग्राफी और आयोजन में सहयोग देने वाले सभी लोगों के प्रति आभार जताया। सभा अध्यक्ष भरत भार्गव और सचिव निरुपम भार्गव ने कहा कि ऐसे आयोजनों का उद्देश्य समाज को इतिहास और महापुरुषों के जीवन से परिचित कराने के साथ सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देना है। सभा समाज के सहयोग से समाजहित में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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