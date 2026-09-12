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VIDEO: बैंक हड़ताल का व्यापक असर, मथुरा में सार्वजनिक बैंकों पर लटके ताले; करोड़ों का लेनदेन ठप

Dhirendra Singh

Updated Sat, 12 Sep 2026 02:41 PM IST Updated Sat, 12 Sep 2026 02:41 PM IST







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मथुरा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियनों के आह्वान पर आयोजित देशव्यापी हड़ताल का धार्मिक नगरी मथुरा में व्यापक असर देखने को मिला। जिले के एसबीआई, पीएनबी, केनरा बैंक और इंडियन बैंक समेत सभी सार्वजनिक बैंकों में ताले लटके रहे, जिससे नगद जमा-निकासी, लोन और चेक क्लीयरेंस जैसे कार्य ठप हो गए और करोड़ों रुपये का लेनदेन प्रभावित हुआ। ... और पढ़ें

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