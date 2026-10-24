{"_id":"6adcf040b16a05fd0f067258","slug":"video-bachchu-singh-becomes-district-president-of-the-work-charged-employees-union-receives-a-warm-welcome-2026-10-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"video: जिलाध्यक्ष बने बच्चू सिंह, मथुरा लाैटने पर हुआ स्वागत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
video: जिलाध्यक्ष बने बच्चू सिंह, मथुरा लाैटने पर हुआ स्वागत
मथुरा में लोक निर्माण विभाग नियमित वर्कचार्ज कर्मचारी संघ की जिला कार्यकारिणी में बच्चू सिंह चौधरी को जिलाध्यक्ष चुना गया है। लखनऊ स्थित प्रधान कार्यालय पर निर्वाचन के बाद उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। मथुरा लौटने पर प्रांतीय खंड कार्यालय में कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। चौधरी ने कर्मचारी हितों के लिए संघर्ष जारी रखने की बात कही। उन्होंने अपनी कार्यकारिणी में सुरेश चंद्र शर्मा को संरक्षक, विक्रम सिंह को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सोनू सिंह को उपाध्यक्ष, उदयवीर सिंह चौधरी को जनपद मंत्री, कैलाश चंद्र चौधरी, प्रेमपाल बघेल और रोहतास कुमार को संयुक्त मंत्री बनाया गया है। महावीर सैनी और हरिओम शुक्ला को संगठन मंत्री, विमल कुमार को कार्यालय सचिव, पुष्पेंद्र सिंह को कोषाध्यक्ष, पन्ना लाल बघेल को ऑडिटर तथा फतेह सिंह और पुष्पा देवी को प्रचार मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। कविता देवी को भी कार्यकारिणी में शामिल किया गया है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।