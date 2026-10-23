VIDEO: नगर कीर्तन शोभायात्रा के साथ आर्य समाज का वार्षिकोत्सव शुरू

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मथुरा के कोसीकलां में आर्य समाज के चार दिवसीय 88 वें वार्षिकोत्सव की शुरुआत बृहस्पतिवार को नगर कीर्तन शोभायात्रा के साथ हुई। गाजे बाजे और धर्म ध्वजा के साथ वैदिक मंत्रों पर हवन कुंड में आहुतियां डालते हुए आर्य समाजी पूरे नगर में घूमे। इससे पूरे नगर में वैदिक मंत्रों की गूूंज होती रही। महोत्सव के पहले दिन सुबह आठ बजे ऋग्वेद यज्ञ हुआ।

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