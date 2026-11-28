{"_id":"6b0a441ba52f7e7e7209cf7d","slug":"major-news-from-uttar-pradesh-see-the-latest-updates-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें, देखें ताजा अपडेट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

यूपी में महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव चर्चा में है। वहीं, सपा-कांग्रेस गठबंधन में सीटों को लेकर नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कमजोर सीटें देने का आरोप लगाया, तो चंद्रशेखर ने महिला आरक्षण में अलग कोटे की मांग उठाई है। दूसरी ओर, काशी में आज से जश्न-ए-बनारसिया का आगाज होने जा रहा है

... और पढ़ें