प्रदेश की जेलों में सुरक्षा व्यवस्था की पोल लगातार खुल रही है। कहीं बंदी कंबलों को जोड़कर बनाई गई रस्सी के सहारे ऊंची दीवार फांदकर भाग रहे हैं तो कहीं बैरक की खिड़की तोड़कर जेल से बाहर निकल जा रहे हैं। जेल के भीतर बंदियों की जान भी सुरक्षित नहीं है।

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आए दिन आत्महत्या की घटनाएं हो रही हैं। हैरानी की बात यह है कि हर घटना के बाद जेल अधिकारियों और कर्मचारियों पर निलंबन की कार्रवाई होती है, जांच बैठती है और सुरक्षा के निर्देश जारी होते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही लापरवाही सामने आ जाती है।जनवरी से अब तक आठ बंदियों के फरार होने और सात बंदियों की आत्महत्या की घटनाओं ने जेलों की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कन्नौज जिला जेल में चार-पांच जनवरी को दो बंदियों डिंपी उर्फ शिवा और अंकित ने जेल की करीब 22 फीट ऊंची दीवार को पार कर लिया। दोनों ने कंबलों को जोड़कर रस्सी बनाई और उसी के सहारे जेल से बाहर निकल गए।जेल के भीतर बंद दो बंदियों का इस तरह फरार हो जाना सुरक्षा इंतजामों में बड़ी चूक थी। इसके बाद जेल अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित किया गया, लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद अयोध्या जिला कारागार में भी शेर अली और सूरज उर्फ गोलू अग्रहरि बैरक की खिड़की तोड़कर भाग निकले। दोनों ने कंबल और कपड़ों को जोड़कर रस्सी बनाई और जेल की दीवार फांद दी। साफ है कि घटनाएं हो रही हैं और जिम्मेदार सुरक्षा पुख्ता नहीं कर पा रहे हैं।