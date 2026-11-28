काशी की कला, संस्कृति और संगीत का उत्सव जश्न-ए-बनारसिया शनिवार से नमो घाट पर शुरू होगा। 30 नवंबर तक चलने वाले तीन दिवसीय आयोजन का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इसमें गायक कैलाश खेर, नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी, तबला वादक बिक्रम घोष और फैशन डिजाइनर जेजे वलाया व राघवेंद्र राठौर शामिल होंगे। आयोजन सीआईआई बनारस बिनाले के तहत हो रहा है। अमर उजाला इस कार्यक्रम में मीडिया सहयोगी रहेगा।

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महोत्सव में काशी की सांस्कृतिक विरासत, इतिहास और भारत की सभ्यतागत चेतना पर चर्चा होगी। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, नम्रता अडानी और सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी भी विभिन्न सत्रों में शामिल होंगे। 29 नवंबर की शाम कैलाश खेर और उनका बैंड कैलासा दो घंटे की प्रस्तुति देगा। विज्ञापन



इससे पहले इतिहास लाइव, काव्यराग और कबीर कैफे कार्यक्रम पेश करेंगे। 30 नवंबर को बिक्रम घोष, पंडित अंशुमान महाराज और मुंडा ट्राइबल डांस एन्सेम्बल की प्रस्तुतियां होंगी। बैकस्टेज सिब्लिंग्स भक्ति संगीत को आधुनिक अंदाज में पेश करेंगे। लेखक अक्षत गुप्ता, कवि व्योमेश शुक्ल और अन्य वक्ता काशी की विरासत, रचनात्मक अर्थव्यवस्था और भारतीय फैशन पर विचार रखेंगे। आयोजन का समापन गंगा आरती से किया जाएगा। महोत्सव में काशी की सांस्कृतिक विरासत, इतिहास और भारत की सभ्यतागत चेतना पर चर्चा होगी। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, नम्रता अडानी और सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी भी विभिन्न सत्रों में शामिल होंगे। 29 नवंबर की शाम कैलाश खेर और उनका बैंड कैलासा दो घंटे की प्रस्तुति देगा।इससे पहले इतिहास लाइव, काव्यराग और कबीर कैफे कार्यक्रम पेश करेंगे। 30 नवंबर को बिक्रम घोष, पंडित अंशुमान महाराज और मुंडा ट्राइबल डांस एन्सेम्बल की प्रस्तुतियां होंगी। बैकस्टेज सिब्लिंग्स भक्ति संगीत को आधुनिक अंदाज में पेश करेंगे। लेखक अक्षत गुप्ता, कवि व्योमेश शुक्ल और अन्य वक्ता काशी की विरासत, रचनात्मक अर्थव्यवस्था और भारतीय फैशन पर विचार रखेंगे। आयोजन का समापन गंगा आरती से किया जाएगा।

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