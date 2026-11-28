सपा-कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर चल रही तनातनी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के सुझाव के बावजूद पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष व सांसद इमरान मसूद शुक्रवार को भी सपा पर हमलावर रहे। उन्होंने सवाल किया कि 2019 में बसपा से गठबंधन के बाद भी सपा पांच सीटों पर ही क्यों सिमट गई थी? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बने माहौल के कारण ही 2024 में सपा 37 सीटें जीत सकी।



मसूद ने कहा कि सपा का भी योगदान है, लेकिन हर बार कांग्रेस ही बड़ा दिल क्यों दिखाए? वे 26 सीटों का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि 2029 में सपा इसी आधार पर कांग्रेस के परिणाम को शून्य बताएगी। उन्होंने चुनौती दी कि इन 26 सीटों पर भी सपा खुद ही लड़कर जीत जाए। उन्होंने 105 से अधिक सीटों की मांग दोहराते हुए कहा कि 2017 में कमजोर स्थिति के बावजूद वे इतनी सीटों पर लड़े थे, जबकि आज पार्टी काफी मजबूत है। खुद को खलनायक और गठबंधन विरोधी बताए जाने पर उन्होंने कहा कि वे पार्टी के लिए मर-मिटने को तैयार हैं और सच्चाई सामने रखते रहेंगे।