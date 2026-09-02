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VIDEO: SBI ग्राहक सेवा केंद्र में लाखों की चोरी! चोरों ने चटकाए ताले, 1 लाख से ज्यादा नकदी-लैपटॉप पार

Dhirendra Singh

Updated Wed, 02 Sep 2026 10:43 AM IST Updated Wed, 02 Sep 2026 10:43 AM IST







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मैनपुरी के बिछवां एसबीआई बैंक कुरावली के ग्राहक सेवा केंद्र नगला मितकर के बीती रात चोरों ने चटकाए ताले। एक लाख से अधिक नगदी सहित लैपटॉप अन्य सामान हुआ चोरी। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस व फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। ... और पढ़ें

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