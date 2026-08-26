VIDEO: रक्षाबंधन पर तीन दिन बहनों की निशुल्क यात्रा, 60 वर्ष से अधिक महिलाओं को आजीवन मुफ्त सफर

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उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से रक्षाबंधन पर महिलाओं को तीन दिन तक महिला यात्री और एक सहयोगी को निशुल्क यात्रा का तोहफा दिया गया है। इसके अलावा 60 वर्ष से अधिक की महिलाएं आजीवन मुफ़्त यात्रा कर सकेंगी। बुधवार को शहर के स्टेशन रोड स्थित एक मैरिज होम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण दिखाया गया। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, विधायक भोगांव रामनरेश अग्निहोत्री, भाजपा जिलाध्यक्ष ममता राजपूत, जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने छात्राओं और महिलाओं से राखी बंधवाई।

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