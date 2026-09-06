{"_id":"6a9d0e07cf5eda18d40461cf","slug":"video-weather-turns-pleasant-due-to-sudden-rain-passersby-get-relief-from-the-heat-2026-09-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"अचानक बारिश से सुहाना हुआ मौसम, राहगीरों को मिली गर्मी से राहत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रविवार को सुबह करीब 11:30 बजे अचानक बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया। बारिश के कारण उमस और गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली। कुछ ही देर में आसमान में बादल छा गए और बूंदाबांदी शुरू हो गई। एनएच-730 फरेंदा मार्ग पर बारिश के दौरान राहगीर छाता लेकर तो कई लोग बिना छाते के ही आते-जाते दिखाई दिए। सड़क पर वाहनों की आवाजाही भी जारी रही। अचानक हुई बारिश से तापमान में गिरावट महसूस की गई। मौसम का मिजाज बदलने से लोगों के चेहरे पर राहत नजर आई।

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