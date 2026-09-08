फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   After a family dispute, a young woman arrived at the police station with a rifle.

Maharajganj News: पारिवारिक विवाद के बाद रायफल लेकर चौकी पहुंची युवतीर

Tue, 08 Sep 2026 02:35 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:35 AM IST
विज्ञापन
After a family dispute, a young woman arrived at the police station with a rifle.
परतावल। श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र की परतावल पुलिस चौकी पर सोमवार दोपहर करीब 2:30 बजे पारिवारिक विवाद के बाद एक युवती राइफल लेकर पहुंच गई। युवती रोते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाती रही। परतवाल चौकी की पुलिस ने रायफल जमा करा लिया है। युवती को परिजन के साथ घर भेज दिया गया।
विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, युवती पुलिसकर्मियों से उसके साथ की गई मारपीट मामले की जांच कराने की मांग करती रही। सूचना पर चौकी पुलिस के साथ डायल 112 की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने युवती को समझाकर शांत कराया और चौकी पर बैठाया। इसके बाद उसके परिवार के अन्य सदस्यों को भी चौकी पर बुलाया गया। परिजन के पहुंचने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।
विज्ञापन

बताया जा रहा है कि रामानंद यादव के पिता खदेरू को अच्छे कार्यों के लिए लाइसेंसी बंदूक मिली थी। उनकी मृत्यु के बाद बंदूक रामानंद यादव के नाम दर्ज हो गई। रामानंद इसी लाइसेंसी बंदूक के साथ विभिन्न सरकारी बैंकों में सुरक्षा गार्ड के तौर पर कार्य करते रहे हैं। कुछ दिनों से वह घर पर थे और एक सितंबर से उन्होंने फिर से गार्ड के तौर पर नौकरी शुरू की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

परिजन के अनुसार, बंदूक मांगने को लेकर रामानंद यादव की नातिन का परिवार के लोगों से विवाद हुआ था। बताया जा रहा है कि युवती कुछ जमीन अपने नाम रजिस्ट्री कराने की मांग भी कर रही थी। इसी बात को लेकर रामानंद के छोटे बेटे से विवाद के बाद युवती रायफल लेकर पुलिस चौकी पहुंच गई। एसओ सत्यप्रकाश सिंह का कहना है कि जांच के बाद ही विवाद और मारपीट की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।ल
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed