Maharajganj News: चकमार्ग की जमीन पर बनी चहारदीवारी को कराया ध्वस्त, हटाया अतिक्रमण

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नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी विकास कुमार ने बताया कि लोहिया नगर वार्ड में गाटा संख्या 2187 में 0.0160 हेक्टेयर जमीन राजस्व अभिलेखों में चकमार्ग के रूप में दर्ज है। इस पर अलीपुर, जनपद गोरखपुर निवासी राजेश्वर, आशुतोष, बालेंद्र देव, आनंद देव और शशि देव ने चहारदीवारी खड़ी कर कब्जा कर लिया था। शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच कराई गई।हल्का लेखपाल ने जमीन की पैमाइश कर अतिक्रमित हिस्से को चिह्नित करते हुए मौके पर लाल निशान लगाया था। अतिक्रमण हटाने के लिए नगर पंचायत प्रशासन की ओर से संबंधित लोगों को कई बार नोटिस जारी किए गए। नोटिस के बावजूद निर्धारित समय सीमा में कब्जा नहीं हटाया गया। इसके बाद सोमवार को राजस्व और नगर निकाय की संयुक्त टीम जेसीबी के साथ मौके पर पहुंची। टीम ने चहारदीवारी हटवाकर चकमार्ग की जमीन को कब्जे से मुक्त कराया।