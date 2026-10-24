महराजगंज: पिपरदेऊरा में लगा मतदाता पुनरीक्षण शिविर

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महराजगंज के पिपरदेऊरा में शनिवार को मतदाता पुनरीक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में बीएलओ मौजूद रहीं। इस दौरान मतदाता सूची में छूटे हुए नामों को शामिल करने, मृत या अपात्र मतदाताओं के नाम हटाने और नए मतदाताओं के नाम जोड़ने का काम किया गया।

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