त्योहार को देखते हुए पेड़ो की हुई छटाई

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विद्युत विभाग ने आगामी त्यौहार को देखते हुए कलेक्ट्रेट परिसर समेत स्थानीय जगहों पर पेड़ों की छटाई शुरू की है। जेई संतोष पांडेय ने बताया कि जहां से विद्युत तार गए है वहां की पेड़ों की छटाई की जा रही है। जिससे आगामी त्यौहार में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो।

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