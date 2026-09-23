कोठीभार पुलिस ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

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अपराध की रोकथाम और वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत कोठीभार पुलिस ने रविवार को एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान सूर्यप्रकाश भारती (26) पुत्र बच्चालाल राम, निवासी सिहांचवर कला, थाना गड़वार, जनपद बलिया के रूप में हुई है। वह कोठीभार थाने में दर्ज प्राथमिकी के तहत वांछित था।

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