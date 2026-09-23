{"_id":"6ab3834380f77bbb390bcf9d","slug":"video-three-accused-arrested-in-murder-case-pistol-recovered-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"हत्या के मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार, पिस्टल बरामद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पुरन्दरपुर पुलिस ने हत्या के मामले में वांछित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त .32 बोर की अवैध देशी पिस्टल भी बरामद की। पुलिस के अनुसार 17 सितंबर को जिसान अपने बकाया रुपये मांगने समरधीरा स्थित राज रेस्टोरेंट व बिरयानी सेंटर पहुंचा था। रुपये के लेन-देन को लेकर सब्बीर अहमद, प्रदीप जायसवाल और अमन से उसका विवाद हो गया। आरोप है कि इसी दौरान सब्बीर ने जिसान को गोली मार दी। उपचार के दौरान बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में उसकी मौत हो गई।

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