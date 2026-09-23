{"_id":"6ab38333abbc767c950f69a9","slug":"video-man-arrested-for-engaging-in-sexual-relations-under-the-pretext-of-marriage-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"शादी का झांसा देकर संबंध बनाने का आरोपी गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

श्यामदेउरवा पुलिस ने शादी का झांसा देकर कई वर्षों तक शारीरिक संबंध बनाने, शादी से इनकार करने और धमकी देने के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, परतावल बाजार निवासी नवरत्न मिश्र (26) के खिलाफ पीड़िता की तहरीर पर 18 सितंबर को धारा 69, 351(3), 352 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को धरमौली नहर पुल के पास से गिरफ्तार किया। इसके बाद उसे आवश्यक विधिक कार्रवाई के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी के निर्देशन में की गई।

... और पढ़ें