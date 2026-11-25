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महाराजगंज: आग से एक एकड़ काला नमक धान की फसल जलकर राख

अनुराग रंजन

Updated Wed, 25 Nov 2026 09:51 AM IST Updated Wed, 25 Nov 2026 09:51 AM IST







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ग्राम सभा मेघौली खुर्द में सोमवार को अज्ञात कारणों से खेत में आग लग गई। हादसे में पूर्व ग्राम प्रधान मोहम्मद मुस्तकीम के खेत में खड़ी करीब एक एकड़ काला नमक धान की फसल जलकर राख हो गई। ... और पढ़ें

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