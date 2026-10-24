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महराजगंज: निचलौल में मतदाता पुनरीक्षण शिविर का डीएम ने किया निरीक्षण

अनुराग रंजन

Updated Sat, 24 Oct 2026 05:15 PM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 05:15 PM IST







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महराजगंज के निचलौल स्थित प्राथमिक विद्यालय में शनिवार को आयोजित मतदाता पुनरीक्षण शिविर का जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) और स्थानीय मतदाताओं से बातचीत कर पुनरीक्षण कार्य की जानकारी ली। ... और पढ़ें

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