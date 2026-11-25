{"_id":"6b067874a322d549b5040692","slug":"video-allegations-of-negligence-during-delivery-mother-referred-to-gorakhpur-after-her-condition-deteriorated-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"महराजगंज: प्रसव के दौरान लापरवाही का आरोप, जच्चा की हालत बिगड़ने पर गोरखपुर रेफर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बस्ती के सीएचसी बनकटी में प्रसव के दौरान कथित लापरवाही का मामला सामने आया है। आनंदनगर निवासी गफ्फार अली ने सीएमओ को शिकायती पत्र देकर स्टाफ नर्स समेत स्वास्थ्यकर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार, प्रसव के बाद उनकी पत्नी को अत्यधिक रक्तस्राव हुआ, लेकिन समय पर समुचित उपचार नहीं मिला। बाद में उन्हें महराजगंज और फिर गोरखपुर रेफर किया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई गई है। शिकायतकर्ता ने मेडिकल बोर्ड से जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है।

... और पढ़ें