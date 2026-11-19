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लखीमपुर खीरी के मोहल्ला महाराजनगर निवासी रियाज अहमद मज्जू के घर चोर ने नकदी और मोबाइल फोन चोरी कर लिए। तीन दिन पहले ही उनके घर में बेटे और बेटी की शादी हुई थी। शादी के बाद घर में मेहमानों की आवाजाही भी थी। इसी बीच चोर ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है।

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