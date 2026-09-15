Lakhimpur Kheri News: आर्यकन्या चौराहे पर बनने लगा नाला, सड़क निर्माण की भी जगी उम्मीद

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समरा सईद ने बताया कि करीब 35 लाख रुपये से 35 मीटर लंबा और 12 फुट गहरा नाला बनेगा। नाले के ऊपर चौराहे पर स्लैब डाला जाएगा। इसके बाद करीब पांच लाख रुपये से चौराहे की गोल सड़क बनाई जाएगी।अधिशासी अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि नाला बनने के बाद आर्य कन्या चौराहे से बक्सा मार्केट होते हुए मेला रोड तक सड़क निर्माण होगा। सड़क के दोनों ओर नाले बनाने का काम भी शुरू होने जा रहा है।सड़क निर्माण का प्रस्ताव पहले ही स्वीकृत हो चुका है। करीब 80 लाख रुपये से 570 मीटर सड़क बनाई जानी है। करीब आठ वर्ष पहले बनी यह सड़क अब जर्जर हो चुकी है। जगह-जगह गड्ढों और खराब सतह से आवागमन में परेशानी होती है। नाला बनने और उसके ऊपर स्लैब पड़ने के बाद सड़क निर्माण भी जल्द शुरू होने की उम्मीद है।