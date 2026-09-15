फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Pregnant women were given premature discharge at Phoolbehad CHC

Lakhimpur Kheri News: फूलबेहड़ सीएचसी में प्रसूताओं को समय से पहले दी छुट्टी

Tue, 15 Sep 2026 11:44 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Tue, 15 Sep 2026 11:44 PM IST
विज्ञापन
Pregnant women were given premature discharge at Phoolbehad CHC
बाढ़ ​शिविर का जायजा लेते सीएमओ डॉ. संतोष गुप्ता। स्रोत : स्वास्थ्य विभाग
लखीमपुर खीरी। सीएचसी फूलबेहड़ में प्रसूताओं को 48 घंटे से पहले घर जाने की अनुमति देने पर सीएमओ डॉ. संतोष गुप्ता ने नाराजगी जताई। उन्होंने गर्भवती माताओं और परिजनों की काउंसलिंग कर प्रसूताओं को 48 घंटे तक डॉक्टरों की निगरानी में रखने के निर्देश दिए। भविष्य में ऐसा मामला मिलने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी।
विज्ञापन

सीएमओ ने मंगलवार को सीएचसी फूलबेहड़ का औचक निरीक्षण किया। रिकॉर्ड में पिछले 48 घंटे में छह संस्थागत प्रसव मिले। इनमें प्रसूताओं को समय से पहले ही घर जाने की अनुमति दी गई थी।
विज्ञापन

अस्पताल परिसर में साफ-सफाई उपयुक्त न मिलने पर संबंधित अधिकारी से जवाब-तलब किया गया। ओपीडी में डॉक्टरों के अपने रजिस्टर में मरीजों का ट्रीटमेंट न लिखने पर भी सीएमओ ने नाराजगी जताई। इसके बाद उन्होंने श्रीनगर और खमरिया की बाढ़ राहत चौकियों का निरीक्षण किया। यहां स्वास्थ्य सेवाएं और व्यवस्थाएं संतोषजनक मिलीं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed