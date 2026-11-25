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लखीमपुर खीरी: गन्ना भुगतान में देरी पर होगी एफआईआर, प्रभारी मंत्री ने दी चेतावनी
लखीमपुर खीरी जिले के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने बुधवार को गन्ना किसानों के भुगतान में देरी पर एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी दी। उन्होंने मतदाता पुनरीक्षण अभियान और जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की। मंत्री ने धान खरीद का लक्ष्य पूरा करने और किसानों का उत्पीड़न रोकने का भरोसा दिया। रेल सुविधाओं पर आज रेल मंत्री से मुलाकात कर लखीमपुर को दिल्ली से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज शुरू कराने का मुद्दा भी उठा। प्रभारी मंत्री जिले में विकास कार्यों की समीक्षा के लिए आए थे।
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