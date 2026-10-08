लखीमपुर खीरी: राजापुर मंडी में मिली गंदगी और नालियां चोक, विधायक ने जताई नाराजगी

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लखीमपुर खीरी के राजापुर मंडी परिसर में गंदगी और जलनिकासी की बदहाल व्यवस्था देख बृहस्पतिवार को विधायक योगेश वर्मा नाराज हो गए। निरीक्षण के दौरान जगह-जगह कूड़े के ढेर और चोक नालियां मिलीं। व्यापारियों ने भी मंडी की अव्यवस्थाओं को लेकर विधायक से शिकायत की। व्यापारियों ने बताया कि मंडी में नियमित सफाई नहीं होती है। नालियां लंबे समय से चोक हैं, जिससे बारिश में जलभराव की स्थिति बन जाती है। व्यापारियों का आरोप है कि मंडी सचिव आशीष सिंह से कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। विधायक ने मंडी परिसर का जायजा लेकर संबंधित अधिकारियों को तत्काल सफाई कराने और चोक नालियों की सफाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मंडी में रोजाना किसान और व्यापारी पहुंचते हैं, इसलिए यहां सफाई और जलनिकासी की व्यवस्था दुरुस्त रहनी चाहिए। निरीक्षण के बाद मंडी में सफाई कार्य शुरू करा दिया गया।

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