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वीडियो: लखीमपुर खीरी में 'अली' ने बनाया रावण का पुतला, श्रीराम करेंगे दहन

Mukesh Kumar

Updated Mon, 19 Oct 2026 05:03 PM IST Updated Mon, 19 Oct 2026 05:03 PM IST







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लखीमपुर खीरी के रामलीला मेला मैदान में मंगलवार को विजयदशमी पर 65 फीट ऊंचे रावण का पुतला दहन होगा। बरकत अली ने रावण का पुतला तैयार किया है। सोमवार को हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोग पुतले के साथ सेल्फी लेते दिखे। ... और पढ़ें

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