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पुलिस की पाठशाला: संभल कर करें सोशल मीडिया का इस्तेमाल, बढ़ रहे अपराध

Mon, 31 Aug 2026 06:08 PM IST
Rohit Singh
Rohit Singh Rohit Singh
Updated Mon, 31 Aug 2026 06:08 PM IST
Police Classroom: Use social media with caution; crimes are on the rise.
अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से शहर के उदित नारायण इंटर कॉलेज के सभागार में सोमवार को पुलिस की पाठशाला का आयोजन हुआ। इसमें छात्राओं को साइबर अपराध, यातायात नियम और महिला अपराध से जुड़ी कई जानकारी दी गई, वहीं सदर क्षेत्राधिकारी ने छात्राओं से संवाद कर उनकी प्रश्नों का जवाब दिए।
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