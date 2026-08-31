नारायणी का डिस्चार्ज बढ़ा, नोज का हिस्सा धंसा

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गंडक नदी में वाल्मीकि गंडक बैराज से छोड़े जा रहे पानी का डिस्चार्ज रविवार को बढ़ गया। दोपहर दो बजे बैराज से 1.50 लाख 200 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज दर्ज किया गया। पानी का डिस्चार्ज बढ़ने के साथ ही खड्डा क्षेत्र में छितौनी तटबंध के बीरभार ठोकर समेत ठोकर संख्या दो और तीन पर नदी का दबाव बढ़ गया है। बीरभार ठोकर के नोज (अग्रभाग) में सुरक्षा के लिए बनाए गए ढांचे का कुछ हिस्सा धंस गया है। इसे लेकर बाढ़ खंड ने निगरानी बढ़ा दी है।

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