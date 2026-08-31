पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार: कस्टडी से भागा 50 हजार का इनामी, पिस्टल छीनकर फरार; मुठभेड़ में अरेस्ट

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देर रात को पुलिस मुठभेड़ में बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से सरकारी पिस्टल भी बरामद हुई है। करीब पांच साल से इनामी बदमाश फरार चल रहा था।

कुशीनगर के तरयासुजान पुलिस की कस्टडी से 50 हजार का इनामी बदमाश गोपालगंज के उचयकोट निवासी आशु यादव रविवार को देर शाम भाग गया। यह घटना उस समय हुआ जब आशु को पेट दर्द का इलाज कराने बाइक से एक दरोगा,एक सिपाही अस्पताल ले जा रहे थे,उसी समय रस्ते में दरोगा का पिस्टल निकाल पुलिसकर्मियों पर तान दिया।