{"_id":"6b010f2c9682d764a50e50da","slug":"video-inspected-the-doubling-work-underway-on-the-gorakhpur-cantt-paniyahwa-rail-section-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुशीनगर: डीआरएम ने गोरखपुर कैंट-पनियहवा रेलखंड पर दोहरीकरण कार्य का किया निरीक्षण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वाराणसी के डीआरएम आशीष जैन ने शुक्रवार को कुशीनगर में गोरखपुर कैंट-पनियहवा रेलखंड पर चल रहे दोहरीकरण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने कप्तानगंज-घुघली स्टेशनों के बीच प्रस्तावित कट कनेक्शन कार्य की प्रगति देखी और निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ काम पूरा करने के निर्देश दिए। इसके बाद कप्तानगंज रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया।

... और पढ़ें