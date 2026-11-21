{"_id":"6b010ea8233d76fd22083d4a","slug":"video-accusation-of-breaking-into-a-house-and-stealing-cash-and-jewelry-victim-seeks-justice-from-the-police-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुशीनगर: घर में घुसकर 80 हजार नकदी और जेवरात चोरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कुशीनगर के सेवरही थाना क्षेत्र के दुमही गांव में चोरों ने घर में घुसकर करीब 80 हजार रुपये नकद और सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। घटना 19 नवंबर की रात करीब 11 बजे की बताई जा रही है। पीड़ित चिरंजीवी तिवारी के अनुसार, चोर अंगूठी, चेन, पायल, बिछिया समेत अन्य कीमती सामान ले गए। पीड़ित ने यूपी-112 पर सूचना देने के साथ सेवरही थाने में प्रार्थना पत्र देकर चोरी गए सामान की बरामदगी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। थानाध्यक्ष मनोज वर्मा ने बताया कि तहरीर मिली है। मामले की जांच की जा रही है।

... और पढ़ें