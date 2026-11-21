जानकारी के अनुसार, पिंटू शुक्रवार रात बिहार से अपना ट्रक लेकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान रात करीब 11 बजे सीवान जिले में उनका ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े दूसरे वाहन से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिंटू की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।