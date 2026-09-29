{"_id":"6abb4c9bcde76279680449af","slug":"video-dam-breaches-late-at-night-between-ravat-and-konvaliya-river-course-shifts-towards-inhabited-areas-2026-09-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"विरवट-कोनवलिया के बीच देर रात टूटा बांध, नदी का रुख आबादी की ओर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कुशीनगर के विरवट कोनवलिया और जवही दयाल के बीच एपी बांध सोमवार देर रात टूट गया। इससे 10 से अधिक गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। नदी का रुख आबादी की तरफ मुड़ गया है। सूचना पर रात में ही कमिश्नर और डीआईजी ने बाढ़ क्षेत्र का जायजा लिया। अफसर पूरी रात बांधों पर कैंप करते रहे।एसडीआरएफ-एनडीआरएफ की 5 टीमें राहत-बचाव में जुटी हैं। 200 से अधिक कर्मचारी गांव में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। खड्डा के छितौनी नगर के कई मोहल्लों में पानी भर गया है। खड्डा से बिहार को जोड़ने वाले हाईवे पर करीब 3 फीट पानी चढ़ गया है, आवागमन बाधित है।

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