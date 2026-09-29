Kushinagar News: बारिश के दो दिन बाद भी नहीं निकला गलियों से पानी
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 03:04 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 03:04 AM IST
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पडरौना। शहर में बारिश थमने के दो दिन बाद भी कई मोहल्लों की गलियों में जलभराव है। लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्राथमिक विद्यालय सोहरौना के बच्चों और शिक्षकों को सबसे अधिक दिक्कत हो रही है। विद्यालय परिसर में भी बारिश का पानी जमा है। बच्चे और शिक्षक इसी पानी से होकर अपनी कक्षाओं तक पहुंचने को मजबूर हैं।
बीते बृहस्पतिवार से शनिवार की रात तक जिले में रुक-रुक कर बारिश हुई थी। इस दौरान नौका टोला, तुलसी आवास विकास कॉलोनी, लोहिया कॉलोनी और तिजक लगी जैसे कई मोहल्लों की सड़कों पर पानी एकत्र हो गया। मोहल्ले की नालियां जाम होने के कारण बारिश का पानी ओवरफ्लो होकर गंदे पानी के साथ सड़कों और लोगों के दरवाजों पर जमा हो गया।
मोहल्ले के लोगों ने बताया कि जलनिकासी के लिए बनी नालियों की साफ-सफाई समय पर नहीं होती है। समुचित व्यवस्था न होने से बारिश के बाद पानी गलियों में भर जाता है। कई स्थानों पर दो दिन बाद भी पानी नहीं निकल सका है।
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बीते बृहस्पतिवार से शनिवार की रात तक जिले में रुक-रुक कर बारिश हुई थी। इस दौरान नौका टोला, तुलसी आवास विकास कॉलोनी, लोहिया कॉलोनी और तिजक लगी जैसे कई मोहल्लों की सड़कों पर पानी एकत्र हो गया। मोहल्ले की नालियां जाम होने के कारण बारिश का पानी ओवरफ्लो होकर गंदे पानी के साथ सड़कों और लोगों के दरवाजों पर जमा हो गया।
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मोहल्ले के लोगों ने बताया कि जलनिकासी के लिए बनी नालियों की साफ-सफाई समय पर नहीं होती है। समुचित व्यवस्था न होने से बारिश के बाद पानी गलियों में भर जाता है। कई स्थानों पर दो दिन बाद भी पानी नहीं निकल सका है।
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