रिमझिम बारिश की तबाही: मैनपुरी के भरभराकर गिरा घर का लिंटर, मलबे में दब गया पूरा परिवार; दंपती की हालत गंभीर

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जानकारी के अनुसार 40 वर्षीय अरुण सक्सेना अपनी पत्नी और चार बेटियों के साथ मकान के प्रथम तल पर रह रहे थे। बोतल पर उनके बड़े भाई का परिवार रह रहा था जिसमें तीन लोग शामिल थे। सुबह करीब 8:30 बजे वह प्रथम तल पर टट्टर के पास बैठे हुए थे। वहीं उनकी पत्नी और बच्चे भी मौजूद थे। इसी दौरान द्वितीय तल की छत से कुछ पपड़ियां गिरने लगी तो बेटी हिमांशी ने कहा कि पापा यहां से हट जाइए। बेटी का इतना कहना था और द्वितीय तल का लेंटर भरभरा कर गिर पड़ा। इसके बाद प्रथम तल का टट्टर भी नीचे आ गया। मकान के मलबे में अरुण और उनकी पत्नी प्रतिभा दब गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। हालांकि बच्चों को कोई गंभीर चोट नहीं आई।लेंटर गिरते ही चीख पुकार मचने लगी। आज पड़ोस की लोग भी मौके पर एकत्रित हो गए और बचाव कार्य में जुट गए। घटना की सूचना पुलिस को दी गई जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया जहां उनका इलाज जारी है।