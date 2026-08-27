{"_id":"6a907d7482f46050cf0901b4","slug":"video-security-was-tight-in-kasganj-on-raksha-bandhan-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: कासगंज में रक्षाबंधन पर सुरक्षा रही कड़ी, एसपी ने पुलिस बल के साथ पैदल मार्च","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कासगंज में रक्षाबंधन पर्व की पूर्व संध्या पर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आई। सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल ने शहर के संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पैदल मार्च निकाला। पैदल मार्च में अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार और क्षेत्राधिकारी (सीओ) आंचल चौहान सहित भारी संख्या में पुलिस बल शामिल रहा। अधिकारियों ने आमजन में सुरक्षा का अहसास कराने और पुलिस के प्रति विश्वास जगाने के लिए शहर के मुख्य बाजारों, व्यस्त चौराहों, मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों, बस स्टैंड तथा रेलवे स्टेशन का भ्रमण कर सुरक्षा व यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान एसपी ने लोगों से सीधा संवाद करके सुरक्षा व्यवस्था समेत यातायात व्यवस्था की जानकारी ली।

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