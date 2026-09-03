VIDEO: जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर मेला, बच्चों ने सजाईं श्रीकृष्ण के विभिन्न स्वरूपों की झांकियां

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कासगंज। जन्माष्टमी पर्व की पूर्व संध्या पर शहर के सभी सरस्वती विद्यालयों के संयुक्त तत्वावधान में एक भव्य मेले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मेले का मुख्य आकर्षण बच्चों द्वारा प्रस्तुत भगवान श्रीकृष्ण के विभिन्न स्वरूपों की जीवंत और आकर्षक झांकियां रहीं। इसके साथ ही परिसर में चाट, पकौड़ी, कुल्फी और अन्य व्यंजनों के स्वादिष्ट स्टॉल भी लगाए गए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों और अभिभावकों ने पहुंचकर मेले का आनंद लिया और बच्चों के प्रयास की सराहना की।

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