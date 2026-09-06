Kasganj News: बच्चों से खेलते समय टूटे मंदिर निर्माण के लिए रखे पत्थर, विवाद

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सूत की मंडी निवासी विपिन गर्ग सहित अन्य व्यापारियों ने रविवार को सदर कोतवाली में मंदिर की निर्माण सामग्री क्षतिग्रस्त होने पर तहरीर दी थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच शुरू की। पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। जांच में सामने आया कि निर्माण स्थल के पास स्थित पार्क में कुछ नाबालिग स्कूली बच्चे खेल रहे थे। इस दौरान बच्चों का हाथ लगने से वहां रखे मार्बल के पत्थर नीचे गिरकर टूट गए थे।मामले की सच्चाई सामने आने के बाद व्यापारियों ने बच्चों के भविष्य को देखते हुए कार्रवाई न करने का फैसला लिया। व्यापारियों ने सदर कोतवाली पुलिस को लिखित प्रार्थना पत्र सौंपा, जिसमें स्पष्ट किया गया कि वे बच्चों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। कोतवाली प्रभारी जगदीश चंद्र ने बताया कि मंदिर की सामग्री क्षतिग्रस्त होने की शिकायत मिली थी। जांच में बच्चों से नादानी में पत्थर गिरने की बात सामने आई। व्यापारियों ने बच्चों पर कार्रवाई न करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। फिलहाल, मौके पर शांति एवं कानून-व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है।