Kasganj News: ऑटो से सिपाही की पत्नी का पर्स उड़ाया

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आगरा जिले के थाना खेरागढ़ में ग्राम बुरहरा की रहने वाली सुधा पत्नी रविशंकर ने सदर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया कि उनके पति पुलिस विभाग में मुख्य आरक्षी हैं। वर्तमान में थाना सहावर में तैनात हैं। उनके मुताबिक, 23 अगस्त 2026 की शाम करीब 7 बजे वह अपने पति और बच्चों के साथ छर्रा अड्डा से अतरौली जाने के लिए एक ऑटो में सवार हुई थी। ऑटो में चालक के अलावा दो महिलाएं, दो लड़कियां और एक पुरुष भी सवार थे।जैसे ही ऑटो हजारा नहर पुल के पास पहुंचा, तभी ऑटो में बैठी एक लड़की ने उनसे कहा कि आपकी आंख में कुछ लगा है, उसे साफ कर लो। वह उसकी बातों में उलझ गई और अपनी आंख साफ करने लगी। इस दौरान टप्पेबाजों ने चालाकी से उसका पर्स उड़ा लिया। फिर आरोपी बिलराम के पास ऑटो से उतर गए।चोरी में सोने के जेवर और 9,000 रुपये थे। उनकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों पूजा, सोनू और नीरज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। सीओ सदर आंचल चौहान ने बताया कि महिला ने ऑटो से पर्स चोरी करने की तहरीर देकर तीन आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। मामले की जांच की जा रही है।